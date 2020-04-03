Красноярск, , 13:36 — REGNUM В Красноярском крае льготные категории школьников получат продуктовые наборы взамен горячего питания, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в региональном министерстве образования.

Уточняется, что в наборы войдут макароны, крупы, молочные изделия, сладости. Их состав будет зависеть от района и выделяемой на горячее питание суммы.

Перед получением продуктов питания нужно написать заявление — заранее дистанционно или при получении. Выдача начнётся на следующей неделе, подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 3 апреля зарегистрировано 25 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, четыре человека выздоровели.

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