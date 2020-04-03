Черногория, , 13:35 — REGNUM Правительство Черногории и национальный координационный совет по борьбе с инфекционными заболеваниями скорректировали ограничительные меры.

В частности, это коснулась ранее выданного запрета покидать свои дома с 13 часов субботы по 5 утра понедельника.

Новый указ разрешает гражданам выходить из дома и в воскресенье с 5 до 13 часов.

Во время действия комендантского часа полиция каждый день задерживает около 30 нарушителей режима и заводит уголовные дела.

По состоянию на 3 апреля в стране выявлено 160 заболевших коронавирусом.