Лондон, , 13:43 — REGNUM Бывший премьер-министр Сомали Нур Хасан Хусейн, также известный как «Нур Адде», скончался после заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, 82-летний политик скончался 1 апреля в Лондоне.

Как отмечают репортеры, Хусейн — бывший офицер полиции, который был премьер-министром Сомали в период с ноября 2007 года по февраль 2009 года.

Хуссейн также несколько лет работал генеральным прокурором при Сиаде Барре, который был свергнут с поста президента в 1991 году.

После начала гражданской войны Хуссейн возглавлял Общество Красного Полумесяца Сомали до своего назначения на пост премьер-министра.

В Сомали, где власти все еще пытаются положить конец конфликту, вспыхнувшему почти 30 лет назад, был объявлен трехдневный траур по Хуссейну.