Москва, , 13:34 — REGNUM Повара из Италии приготовили борщ для российских специалистов, помогающих стране в борьбе с коронавирусом. Об этом написал сотрудник Роспотребнадзора Александр Семенов на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фотографию, на которой изображена табличка с надписью «Борщ. Извините, это в первый раз» на русском и итальянском языках. «Сегодня маленький праздник и огромный сюрприз для всех ребят», — написал Семенов.

По его мнению, итальянские повара так и не смогли раскрыть секрет приготовления борща, так как получил «свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне».

Публикация вызвала в неоднозначную реакцию пользователей. Кто-то писал, что это знак внимания и уважения со стороны итальянцев, а кому-то публикация не понравилась. В частности, некоторые пользователи с Украины стали спорить о происхождении блюда.

Напомним, в конце марта Россия отправила в Италию несколько военно-транспортных самолетов, которые доставили российских вирусологов и эпидемиологов.