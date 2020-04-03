Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Петербурженку оштрафовали за нарушение самоизоляции после возвращения из Германии. Об этом 3 апреля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Постановление о штрафе в 500 рублей в отношении Илоны Ф. вынес мировой судья судебного участка 37 Выборгского района. На петербурженку составили протокол по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).

Женщина прибыла в Северную столицу из Германии еще 15 марта, но дома 14 дней сидеть не захотела — проверка показала, что ни 26, ни 27 марта ее в квартире не было.

Получив повестку, в суд она также не явилась.

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Как сообщалоИА REGNUM, в Петербурге по данным на 2 апреля на 170 человек составили административные протоколы за нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Город находится на первом месте в РФ по количеству протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции.

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