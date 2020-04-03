Уфа, , 13:38 — REGNUM Если человек в одиночестве идет по улице, то маска ему в данном случае не нужна. Об этом 3 апреля сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак на брифинге в республиканском Минздраве.

По ее словам, маска необходима при контакте с людьми.

«Если человек соблюдает расстояние в два метра и более, то маска ему не нужна», — пояснила Анна Казак.

Кроме этого, она попросила граждан не мучить себя и не носить маску в тех случаях, когда в ней нет необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зарегистрировано десять человек, инфицированных новым коронавирусом. Это жители Уфы, Дюртюли и Кумертау.

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