Варшава, , 13:31 — REGNUM С начала апреля в Польше все лица, находящиеся на обязательном 14-дневном карантине, должны иметь на смартфоне специальное приложение, с помощью которого будет поверяться соблюдение условий карантина. Соответствующее распоряжение на этой неделе подписал президент Польши Анджей Дуда.

Как пояснил министр цифровизации Польши Марек Загурски, установка на смартфон приложения «Домашний карантин» призвана облегчить работу полицейских и санитарных служб, контролирующих соблюдение карантина, но не исключает прямых визитов в квартиры для проверки его соблюдения.

«Идея такова, что без предупреждения, так же, как и полицейские проверки, мы получаем просьбу сделать своё фото в течение 20 минут, и благодаря геолокации выполнение этого фото является подтверждением, что мы находимся в месте, которое мы объявили для прохождения карантина», — передаёт слова министра «Польское радио».

Инвалиды по зрению, или те, у кого нет соответствующего требованиям приложения телефона, освобождаются от такой обязанности, но они должны сообщить об этом полиции по указанному на сайте телефонному номеру.

Лица, направленные в принудительный карантин, получают ссылку для скачивания приложения и код активации. После первого запуска приложения необходимо сделать так называемое «селфи», которое будет сравниваться со всеми последующими.

Приложение также имеет полезные функции. Так, с его помощью можно связаться с местным центром социальной помощи для доставки лекарств или продуктов питания.