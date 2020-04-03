Махачкала, , 13:33 — REGNUM Браконьер с большим количеством незаконно добытой осетровой рыбы был задержан в Дагестане. Нанесенный им ущерб оценивается в несколько десятков миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе погрануправления ФСБ России по республике.

Грузовой автомобиль был остановлен 1 апреля в поселке Кочубей Тарумовского района Дагестана, за рулем находился местный житель. В ходе осмотра машины в специально оборудованном тайнике пограничники обнаружили более тонны рыбы осетровых видов. Установлено, что выловленную браконьерским путем рыбу злоумышленник собирался вывезти из Дагестана для продажи.

Груз изъяли и направили на экспертизу. По предварительным данным, нанесенный ущерб водным биоресурсам России оценивается на сумму свыше 34 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной добыче, перевозке особо ценных диких животных и водных биоресурсов.

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