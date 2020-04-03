Москва, , 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом. Об этом заявил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко 3 апреля ходе онлайн-марафона «Домашний час» в соцсети «ВКонтакте».

"Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции», — сказал Глушко.

Он допустил, что школьникам придётся учиться в начале лета или раньше начать следующий учебный год.

Замминистра добавил, что повлиять на обстановку могут сами жители России, им нужно следовать требованиям, нацеленным на предотвращение эпидемии. Минпросвещения стремится создать такие условия, чтобы школьники получали образовательный контент, прошли программу и летом отдохнули вместе с родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минпросвещения объявили о завершении связанных с коронавирусом каникул 12 апреля. Дальнейшие решения об учебном процессе регионы РФ будут принимать сами.

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