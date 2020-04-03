Черкесск, , 13:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии по состоянию на 3 апреля нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Республика остается одним из семи субъектов России, свободным от новой формы инфекции.

По данным минздрава региона, на 12:00 3 апреля в лечебных учреждениях Карачаево-Черкесии находятся два человека, имевшие контакт с заразившимися. При этом их анализы отрицательные.

«Всего на вирусоносительство на COVID-19 проведено 626 исследований. Результаты проведённых тестов отрицательные», — говорится в сообщении минздрава.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 08:00 3 апреля находятся под контролем врачей в режиме самоизоляции 257 человек, прибывшие из-за рубежа или состоявшие в контакте с такими лицами.