Белгород, 3 апреля 2020, 13:30 — REGNUM Отсрочку по всем налогам, кроме НДС, предоставят компаниям малого и среднего бизнеса Белгородской области. Действовать она будет ближайшие шесть месяцев, заявили 3 апреля на первом заседании регионального штаба по повышению устойчивости экономики региона.
В правительстве области предложили в качестве меры поддержки предоставить владельцам торговых и офисных помещений отсрочку по уплате налога на имущество до ноября 2020 года. Арендодатели, в свою очередь, должны будут предоставить такую же отсрочку своим арендаторам — тем, кто прекратил свою деятельность в условиях ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Для арендующих региональное или муниципальное имущество предлагается также перенести срок уплаты аренды на ноябрь 2020 года. Микропредприятия получат отсрочку по страховым взносам.
По данным властей, бюджету области эти мера поддержки обойдутся в два миллиарда рублей.