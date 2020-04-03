Белгород, , 13:30 — REGNUM Отсрочку по всем налогам, кроме НДС, предоставят компаниям малого и среднего бизнеса Белгородской области. Действовать она будет ближайшие шесть месяцев, заявили 3 апреля на первом заседании регионального штаба по повышению устойчивости экономики региона.

В правительстве области предложили в качестве меры поддержки предоставить владельцам торговых и офисных помещений отсрочку по уплате налога на имущество до ноября 2020 года. Арендодатели, в свою очередь, должны будут предоставить такую же отсрочку своим арендаторам — тем, кто прекратил свою деятельность в условиях ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Для арендующих региональное или муниципальное имущество предлагается также перенести срок уплаты аренды на ноябрь 2020 года. Микропредприятия получат отсрочку по страховым взносам.

«В настоящий момент правительством РФ определены девять сфер бизнес-деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В Белгородской области более 11 тысяч таких предприятий. Это и микроорганизации, и малый, и средний бизнес. Мы чётко понимаем, с какими трудностями и вызовами столкнулись эти предприятия, и в этой связи подготовлены конкретные предложения», — отметил начальник департамента финансов и бюджетной политики области Владимир Боровик.

По данным властей, бюджету области эти мера поддержки обойдутся в два миллиарда рублей.