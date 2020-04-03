Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Дзержинский районный суд продлил домашний арест бывшему руководителю петербургского «Метростроя» Николаю Александрову. Об этом сообщили в суде.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Сам Александров не возражал.

Напомним, Николай Александров, который фактически «унаследовал» руководство ОАО «Метрострой» — генподрядчиком строительства петербургского метро — у своего отца, многолетнего гендиректора Вадима Александрова, подозревается в многомиллионных хищениях при возведении фиолетовой ветки метро. По одном эпизоду ему вменяют присвоение 178 млн рублей, по другому — еще 155 млн рублей.

Николая Александрова задержали еще 10 декабря 2019 года вместе с гендиректором филиала управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. Александров попал в СИЗО, затем меру пресечения ему смягчили на домашний арест.

Кузьменко оставили под стражей на тот же срок, хотя он возражал и тоже просил домашний арест. Болотову суд по ходатайству следствия изменил меру со стражи на запрет определенных действий. Болотов не возражал.

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