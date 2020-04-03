Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM В Ростовской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и продления режима всеобщей изоляции ограничат автобусные перевозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве транспорта.

«С 4 апреля 2020 года на Дону будут ограничены пассажирские перевозки автомобильным транспортом: приостановлено обслуживание по межмуниципальным маршрутам в междугородном сообщении», — уточнили в ведомстве.

При этом расписание транспорта в течение апреля может измениться. Пока жителям региона рекомендуют воспользоваться железнодорожным сообщением.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону работающие горожане попросили власти увеличить количество подвижного состава. В связи с сокращением пассажиропотока ранее было принято решение об уменьшении числа автобусов, обслуживающих городские маршруты.

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