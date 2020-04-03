Тбилиси, , 13:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Грузии в связи с распространением коронавируса ухудшается, и нужно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Такое заявление 3 марта сделал премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета, сообщает агентство Report.

Глава грузинского правительства отметил, что темпы, с которыми выявляют новых зараженных коронавирусом, растут, и нужно часть нагрузки по их лечению переложить на сельских и семейных врачей.

«Важно обучить их и обеспечить готовность решать проблемы. Это единственное, что может помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения», — сказал Гахария.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гахария заявил, что в Грузии тех, у кого заболевания протекают в легкой форме, начнут лечить на дому. Он сказал, что будет создана горячая линия, по которой заболевший сможет получать консультации по лечению.

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