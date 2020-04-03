Оренбург, , 13:26 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, по состоянию на 3 апреля, на улицах выявлены 1 247 нарушителей режима обязательной самоизоляции. В отношении 1 316 граждан вынесены предостережения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По данным ведомства, в отношении восьми человек составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Кроме того, по результатам проверки граждан, который прибыли из-за границы и обязаны соблюдать домашний карантин, к административной ответственности привлекли четырех человек из 212 проверенных.

В ходе рейдов на улицах городов и поселков полиция обнаружила 31 ребенка без сопровождения взрослых. В отношении родителей возбуждены административные производства.

Стоит отметить, Индекс самоизоляции в Оренбурге оценивается на уровне 3,6 балла, большинство людей находятся дома.