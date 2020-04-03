Киев, , 13:27 — REGNUM Правительство Украины призывает граждан воздержаться от шашлыков в ближайшие 3−4 недели, заявил в своем обращении сегодня, 3 апреля, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Погода призывает быть на природе — но призываем воздержаться от шашлыков, прогулок в парках, пребывания в массовых местах отдыха на ближайшие 3−4 недели», — заявил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что с 6 апреля на Украине в очередной раз будет ужесточен карантин, в частности, запрещено появляться на улицах более, чем по 2 человека. Шмыгаль уже заявил, что жесткие ограничения — это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру, и Украина будет использовать этот же опыт, несмотря на более мягкий сценарий прохождения коронавирусной инфекции.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал украинцев «повзрослеть» и оставаться дома, чтобы предотвратить распространение вируса, добавив, что шашлыки «могут вылезти боком».

«Умоляем вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет, и песок вагонами никто не вывезет, парки никуда не денутся, прогулки подождут», — сказал он.