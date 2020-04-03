Тбилиси, , 13:22 — REGNUM Регулярная дезинфекция улиц вслед за Тбилиси должна проводиться и во всех крупных городах Грузии, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на очередном заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 3 апреля.

Он одобрил мероприятия, которые проводит мэрия Тбилиси, и поручил своему советнику по региональным вопросам Созару Субари организовать работы по дезинфекции улиц и в других городах страны.

«Приветствую инициативу мэрии Тбилиси по дезинфекции улиц. Абсолютно правильное мероприятие, и хочу поручить Созару Субари провести аналогичные мероприятия в крупных районных городах. Это крайне важно, потому что это простой и правильный шаг, которым мы можем помешать распространению инфекции», — заявил Гахария.

Очередную дезинфекцию улиц мэрия Тбилиси провела в ночь со 2 на 3 апреля, после наступления в городе комендантского часа.

Напомним, что 3 апреля в Грузии фиксируется 148 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 27 пациентов. В режиме карантина остаются 5392 человека, а в стационарах — 319 пациентов.