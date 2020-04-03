Ставрополь, , 13:28 — REGNUM Оружие и предметы для сбора самодельного взрывного устройства обнаружили силовики у бандитов, планировавших теракты в Ставропольском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 апреля в пресс-службе ФСБ России.

Напомним, на Ставрополье была пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которую входили житель края и выходец из Дагестана. Установлено, что они планировали теракты в местах массового пребывания людей и нападения на полицейских. Одного из них сотрудникам ФСБ удалось задержать, второй был нейтрализован при оказании вооруженного сопротивления.

«На месте происшествия обнаружены и изъяты предметы и вещества, которые приобретались бандитами для сбора самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенная экстремистская литература», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, в ходе спецоперации никто не пострадал. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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