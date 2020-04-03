Москва, , 13:23 — REGNUM Когда угроза распространения нового коронавируса будет сведена к минимуму, режим вынужденных выходных в России будет отменен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 апреля журналистам.

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.

Он добавил, что необходимость в продолжении этого режима пропадёт, если угроза исчезнет или будет сведена к минимуму. При этом пресс-секретарь отметил, что власти регионов смогут сами регулировать режим вынужденных выходных.

Ранее медработники клинической больницы №8 Обнинска поддержали флешмоб против коронавирусной инфекции.

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