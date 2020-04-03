Краснодар, , 13:20 — REGNUM Из 17 случаев коронавируса, подтверждённых на территории Краснодарского края за последние сутки, восемь завозные, девять человек контактировали с ранее заражёнными. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края 3 апреля.

Возраст пациентов от 14 до 77 лет, среди заболевших восемь мужчин и девять женщин. Один из заболевших находится в тяжёлом состоянии.

Восемь человек, у которых выявили коронавирус, — жители Краснодара, Курганинска, Лабинска, Славянска-на-Кубани, Новороссийска, ранее вернулись из поездок в Мексику, Кубу, Турцию и ОАЭ. Все они сдали анализы и отправились на самоизоляцию. После постановки диагноза они помещены в изолированные боксы в больницах, находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

Остальные случаи были установлены при проведении эпидрасследования, люди также находились в изоляции до постановки диагноза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, таким образом, по данным на 3 апреля, число подтверждённых случаев коронавируса на Кубани составило 39.