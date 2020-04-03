Архангельск, , 13:20 — REGNUM Федеральная лаборатория подтвердила коронавирус SARS-CoV-2 еще у двух жителей Архангельской области. Таким образом, число зараженных опасной инфекцией в регионе составляет восемь человек.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, оба пациента госпитализированы в инфекционные отделения лечебных учреждений с подозрением на пневмонию. Исследование взятых у них проб показало коронавирусную инфекцию.

«Оба заболевших находятся под наблюдением врачей. Первый пациент — мужчина 1951 года рождения, который проживает в Котласе. Он недавно вернулся из поездки в Москву. Второй пациент — женщина 1952 года рождения, приехавшая из Санкт-Петербурга», — сообщил глава штаба Артем Вахрушев.

Всего на сегодняшний день медицинским наблюдением и ограничительными мерами охвачено 3179 северян, 2169 находятся под наблюдением, 1010 сняты с наблюдения с диагнозом «здоров».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области готовятся к выписке первые пациенты, госпитализированные в начале марта с коронавирусом — женщина, прилетевшая из Италии и пара, вернувшаяся из США.