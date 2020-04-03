Москва, 3 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Администрация президента России изучит ситуацию с пожертвованиями на борьбу с коронавирусом, которые собирают главы регионов, заявил 3 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля прокомментировал случаи сбора средств с граждан и бизнеса. Песков пообещал, что Кремль разберется в ситуации.
Напомним, 31 марта правительство Белгородской области обратилось к предпринимателям и местным жителям с просьбой о пожертвованиях для покупки аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования.
2 апреля с просьбой о помощи обратилась администрация Липецкой области. 1 апреля фонд поддержки борьбы с коронавирусом открылся в Пензенской области.