Москва, , 13:18 — REGNUM Администрация президента России изучит ситуацию с пожертвованиями на борьбу с коронавирусом, которые собирают главы регионов, заявил 3 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля прокомментировал случаи сбора средств с граждан и бизнеса. Песков пообещал, что Кремль разберется в ситуации.

Напомним, 31 марта правительство Белгородской области обратилось к предпринимателям и местным жителям с просьбой о пожертвованиях для покупки аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования.

2 апреля с просьбой о помощи обратилась администрация Липецкой области. 1 апреля фонд поддержки борьбы с коронавирусом открылся в Пензенской области.