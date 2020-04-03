Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM В Ростовской области на призывных пунктах развёрнуты медицинские посты. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 апреля.

«Приняты все необходимые меры по исключению скученности граждан на призывных и сборном пунктах. Команды с призывниками будут разделены и контакты между ними будут исключены», — отметил заместитель главы региона Вадим Артёмов.

ИА REGNUM напоминает, что под ружьё встанут 4,3 тыс. призывников из Ростовской области. Все юноши пройдут тест на коронавирус. В случае положительного результата пациента направят в изолятор.

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