Москва, , 13:19 — REGNUM Москва запустит для школьников цикл онлайн-лекций по туризму. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

«Школьники научаться основным техническим элементам спортивного туризма, узнают, как правильно выбирать и оптимизировать личное снаряжение, а еще смогут пройти уникальную программу упражнений по развитию моторики в спортивном туризме. В период самоизоляции ребят дистанционно подготовят к туристическим походам, экспедициям и слетам», — говорится в сообщении.

На сайте столичного центра экологии, краеведения и туризма будут ежедневно публиковать лекции, с середины апреля начнут проводить видеоконференции. Школьники из других регионов также смогут присоединиться к занятиям.

Напомним, до 30 апреля в связи с введением режима самоизоляции закрыты школы, детские сады и вузы. Различные учреждения запускают онлайн-проекты, которые помогут провести досуг с пользой дома.

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