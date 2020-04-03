Москва, 3 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Москва запустит для школьников цикл онлайн-лекций по туризму. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.
На сайте столичного центра экологии, краеведения и туризма будут ежедневно публиковать лекции, с середины апреля начнут проводить видеоконференции. Школьники из других регионов также смогут присоединиться к занятиям.
Напомним, до 30 апреля в связи с введением режима самоизоляции закрыты школы, детские сады и вузы. Различные учреждения запускают онлайн-проекты, которые помогут провести досуг с пользой дома.
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