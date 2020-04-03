Барнаул, , 13:15 — REGNUM Любопытной историей на своей странице Facebook поделился алтайский общественник, председатель барнаульского ТСЖ «Красноармейский, 53», Константин Емешин. Он утверждает, что в связи с введённым в регионе режимом самоизоляции, правоохранители начали придираться к работающим пенсионерам:

« Только что слесарь нашего ТСЖ, который ремонтировал задвижку в подвале дома, пошел домой на обед. А живет он в соседнем доме… Но его остановили полицейские и потребовали сидеть дома. Пришлось мне выдавать справку, что он работающий пенсионер в ТСЖ, где он обязан ликвидировать аварийные ситуации. Поэтому и граждане, и люди в погонах сосем запутались».

Также Константин Емешин рассказал о своём разговоре с другом, проживающем в Москве. По его словам, стоило его товарищу выйти из дома, как он тут же получил СМС-ку, что его лишат доплаты за пребывание на карантине.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в режим самоизоляции из-за мировой эпидемии коронавируса Алтайский край, как и другие российские регионы, перешёл 31 марта. Гражданам рекомендовано выходить на улицу только в случае крайней необходимости, а тем, кому уже исполнилось 65 лет и более, предписано сидеть дома.

Также власти заявили, что намерены применять штрафы к нарушителям режима, согласно вступившим в силу поправкам в КоАП. В частности, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности можно получить штраф от одной до 30 тысяч рублей. Вместе с тем, сами власти не слишком соблюдают правила. К примеру, в Барнауле сегодня, 3 апреля, собрали на улице толпу журналистов, чтобы показать, как дезинфицируют улицы.

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