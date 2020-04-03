Москва, , 13:16 — REGNUM Проблемы с наличием на полках магазинов и онлайн-доставкой некоторых категорий продуктов в Москве не связаны с их дефицитом, 3 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По сообщению пресс-службы, причиной опустевших полок является не дефицит продуктов, а потребительский переполох и инерционность логистических схем. В период самоизоляции вырос спрос на определенные группы товаров, а магазины просто не среагировали вовремя и не выложили товар на полки. Такие же ситуации случаются под Новый год, или перед другими крупными праздниками, отметили в пресс-службе ассоциации.

По данным представителей ассоциации торговых компаний, ритейлеры, обнаружив нехватку товара, начали активно перестраивать свои логистические схемы для приоритетной доставки в магазины товаров повышенного спроса. Если до сих пор товар отсутствует в магазине, значит он находится в пути или даже поступил на склад торговой точки, поэтому причины для паники отсутствуют, подчеркнули в пресс-службе.

По данным экспертов Минпромторга РФ, повышенный спрос на некоторые товары возникает периодически. В данном случае ситуация с введением режима изоляции магазины оказалась неожиданностью для магазинов, но ритейлеры всегда контролируют ситуацию с поставками и закупают большие объемы товаров. Уточнение логистических схем решит проблему наличия товаров в самое ближайшее время.