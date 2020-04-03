Уфа, , 13:22 — REGNUM Число выздоровевших пациентов с COVID-19 в Башкирии достигло трех человек. Об этом 3 апреля сообщила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

Отмечается, что согласно данным на 13:00 часов 3 апреля в Башкирии под наблюдением с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 102 человека. При этом зарегистрированных случаев заболевания — 10.

По словам Ирины Кононовой, все больные находятся в инфекционных боксах и проходят курс лечения. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из больницы выписали выздоровевшую от COVID-19 несовершеннолетнюю девочку.

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