Уфа, 3 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Число выздоровевших пациентов с COVID-19 в Башкирии достигло трех человек. Об этом 3 апреля сообщила заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.
Отмечается, что согласно данным на 13:00 часов 3 апреля в Башкирии под наблюдением с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 102 человека. При этом зарегистрированных случаев заболевания — 10.
По словам Ирины Кононовой, все больные находятся в инфекционных боксах и проходят курс лечения. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из больницы выписали выздоровевшую от COVID-19 несовершеннолетнюю девочку.
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