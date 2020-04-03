Стокгольм, , 13:26 — REGNUM Согласно сообщениям интернет-гиганта Google, комендантский час и другие меры властей по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 сильно ограничивают движение людей в Европе. Однако снижение не так велико в Швеции. Об этом 3 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Данные Google основываются на мобильных данных пользователей, которые показывают, как мы передвигаемся по территории страны. Они стали очень интересными для властей всего мира, которые намерены бороться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Одним из самых больших источников данных является информационный гигант Google, который опубликовал отчет о тенденциях передвижения граждан в 130 странах.

Согласно отчету, в Швеции мобильность в общественных местах резко снизилась 29 марта. Это сравнивается со средним значением того же дня пятинедельного периода в начале 2020 года. В Швеции на железнодорожных станциях и остановках общественного транспорта передвижение граждан снизилось на 36%. В особенно пострадавшем районе столичного Стокгольма передвижения граждан снизились на 45%.

Это, конечно, резкое снижение, но оно все же меньше, чем в Норвегии и Дании, где движение упало на 60%. В странах с жесткими ограничениями мобильность сократилась еще больше. По данным Google, в Германии и Великобритании посещения ресторанов и магазинов упали примерно на 80%. В Италии этот же показатель составил целых 94%.