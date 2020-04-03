Джакарта, 3 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Власти Индонезии вновь объявили о росте числа выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.
Согласно новым данным, опубликованным 3 апреля 2020 года, в Индонезии подтвердили 1 986 случаев заболевания коронавирусом, а также 181 случай смерти от коронавируса.
«Процесс передачи вируса еще продолжается», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто.
По его словам, за сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 196.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии подтвердили 1790 случаев заражения коронавирусом в стране.
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