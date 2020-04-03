Чита, , 12:41 — REGNUM Забайкальский край, где накануне, 2 апреля, были внесены поправки в законодательство, полностью запрещающие торговлю алкоголем в регионе, решил не переходить на полумеры, как планировалось ранее.

«В сложившихся в крае условиях продолжения «пьяного пира во время чумы», а также циничных заработков на крови и здоровье людей краевое руководство не допустит», — сказано в официальном заявлении регионального правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта Забайкальский край, как и многие другие регионы, ушёл в режим самоизоляции. После того как власти признали, что за время объявленных в России нерабочих дней количество «пьяных» преступлений в регионе увеличилось в разы, они внесли в законодательство поправки и ввели сухой закон.

Сегодня, 3 апреля, в ходе брифинга, который провёл и. о. министра экономразвития региона Александр Бардалеев, было заявлено, что полный запрет на продажу алкоголя продлится лишь до 6 апреля 2020 года, а после этого в регионе будут сокращены часы продажи спиртного. Теперь же власти пообещали отменить запрет только после того, как произойдёт нормализация ситуации с преступностью.

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