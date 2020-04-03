Мадрид, , 12:49 — REGNUM Число пациентов с подтверждённым коронавирусом нового типа превысило в Испании 117 тыс. человек. Прирост за сутки составил более 7 тыс. случаев, сообщает 3 апреля испанский минздрав.

Всего медики зарегистрировали в королевстве 117 710 заболевших. Сутками ранее их было 110 238 человек. Умерли от вызванного вирусом заболевания 10 935 человек, за сутки зафиксировано 932 смертельных исхода.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания находится на третьем месте в мире по количеству подтверждённых заражений и на втором месте — по количеству смертей.

Читайте также: Количество выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 1 млн