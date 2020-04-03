Сараево, , 12:39 — REGNUM Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины, объявила на своей территории чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Сообщение об этом опубликовано официальным изданием «Службени гласник».

Режим ЧС вступил в силу 3 апреля. Решение о его введении парламент энтитета принял 28 марта по инициативе правительства.

По данным минздрава Боснии и Герцеговины, в стране выявлено 553 заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели 20 человек, 17 пациентов скончались. Население страны составляет 3,5 млн человек.

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