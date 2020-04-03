Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM В Ростовской области создан оперштаб по обеспечению социальной и экономической стабильности, который возглавил глава региона Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 3 апреля.

«Штаб займется проработкой региональных мер поддержки отраслей экономики и жителей области в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области в ближайшее время будут утверждены меры поддержки бизнеса и представлены меры по поддержке жителей региона в условиях распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе действует режим всеобщей изоляции.

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