Ставрополь, , 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей. Выявлены члены ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — житель края и уроженец Дагестана, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе ФСБ России.

Установлено, что члены ячейки, помимо совершения терактов, также планировали нападения на сотрудников полиции. Силами спецподразделений ФСБ России в городе Нефтекумске один из них задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

Пострадавших в результате спецоперации нет ни среди гражданского населения, ни среди сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в городе Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе задержаны трое членов ячейки международной террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подготовивших теракт в одном из торговых объектов города.