Орел, , 12:33 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса губернатор Орловской области вынужденно балансирует на весах, пытаясь определить, что хуже — вирус или голод и нищета. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Орловского областного совета народных депутатов, лидер реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин, оценивая последствия продления нерабочего периода для Орловской области.

«В приоритете сегодня, безусловно — сохранить жизни людей, предотвратить перегрузку системы здравоохранения. Средство для этого только одно — карантин, ЧС. Надеюсь, меры финансовой поддержки граждан и бизнеса последуют на федеральном уровне. Такой регион как Орловская область вряд ли сможет себе позволить какие-то действенные меры. Не по карману. На губернаторах сегодня лежит колоссальная ответственность», — отметил Перелыгин.

Собеседник агентства напомнил, что в условиях продления выходных дней многие жители останутся без доходов, а остановка строек или срыв посевной кампании означает долгосрочные экономические проблемы для региона.

«У нас много самозанятых предпринимателей, например, торгует человек на рынке, а на рынок люди не идут, а торговать нельзя. Рынки частные, и арендатор хочет получить свою арендную плату. Перспектива неясная. Кому надо зарплату платить сидящим дома работникам, тому еще сложнее выжить. Кредиты на полгода ситуацию не спасут. Отсрочка по налогам тоже. Сегодня в новостях появилась информация, что у нас в регионе с понедельника возобновляется работа всех строек. Это касается и строительства жилья, и дорожных работ. Губернатора можно понять. Бизнес кричит о скорой погибели. У нас аграрный регион, на носу посевная кампания. Ее срыв повлечет долгосрочные проблемы. Это тоже угроза», — отметил Перелыгин.

Пока в Орловской области, напомнил депутат, лишь три подтверждённых случая заражения коронавирусом. Однако эта цифра может измениться — в последние дни из Москвы в Орловскую область к родным вернулись те, кто работал или учился в столице.

«Они уже приехали, до того как появились санитарные кордоны, приехали в свои семьи, они все уже могут быть заражены, но это пока не проявилось, потому что их никто не тестировал. Когда проявится — будет поздно объявлять карантин. Орловская медицина не справится, это надо понимать. Вот в таких условиях губернатор балансирует на весах, пытаясь определить, что хуже: вирус или нищета и голод», — добавил Перелыгин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода на территории РФ до 30 апреля. При этом необходимость введения или отмены ограничительных мер в связи с коронавирусом он поручил определять глава регионов.