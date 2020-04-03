Украина, , 12:31 — REGNUM В конце апреля на Украине может начаться постепенное ослабление карантинных мероприятий, заявил 3 апреля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства подчеркнул, что ослабление состоится исключительно при условии динамики снижения заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По нашим расчетам за три недели те, кто уже больны COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения должны помешать болезни распространяться дальше», — пояснил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что в ближайшие дни на Украине ожидают пика заболеваемости коронавирусом. Правительство страны уже анонсировало очередное ужесточение карантинных мероприятий. Вместе с тем, сразу несколько чиновников и политиков в последние дни уже заявили о возможном продлении карантина до 15 мая.