Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поручил проводить дезинфекцию дорог в крупных городах для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса в стране. Об этом он заявил 3 апреля на заседании координационного совета, сообщает Общественное телевидение.

Глава грузинского правительства поприветствовал инициативу властей столицы, которые организовали полив проезжих частей центральных улиц дезинфицирующими средствами и распорядился проводить аналогичные работы в других крупных городах.

Ответственным за проведение этих мероприятий он назначил советника по региональным вопросам Созара Субари

«Это чрезвычайно важно, потому что это простые, правильные шаги, которыми мы можем предотвратить распространение этой инфекции», — сказал Гахария.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 апреля в Тбилиси несколько улиц обработали дезрастворами рамках борьбы с распространением коронавируса. В работах были задействованы около 100 человек.

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