Лусака, , 12:35 — REGNUM В Замбии подтвердили первый летальный исход от COVID-19 в стране, при этом общее число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 39. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра здравоохранения на брифинге для прессы.

Министр здравоохранения Читалу Чилуфья сообщил, что трагедия произошла утром в четверг, 2 апреля. Он заявил, что за последние 24 часа было зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом.

Чилуфья подчеркнул, что столица страны, Лусака, является эпицентром заражения вирусом, и призвал жителей страны не ездить в город и не выезжать из него.