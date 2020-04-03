Москва, , 12:32 — REGNUM Первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусом был направлен в Сербию. Об этом 3 апреля сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности российские ВКС выполнят 11 рейсов в Сербию. Они доставят 87 военнослужащих, в числе которых военные врачи, а также специалистов-вирусологов войск РХБЗ.

Кроме того, воздушные суда доставят в Сербию медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны РФ создало авиагруппу для доставки в Сербию помощи для борьбы с распространением коронавируса.

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