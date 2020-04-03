Уфа, 3 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Дрон для слежения за соблюдением гражданами режима самоизоляции запустили в столице Башкирии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.
Устройство оснащено видеокамерой для наблюдения за улицами города, световой сигнализацией, а также громкоговорителями для оповещения граждан о необходимости соблюдения ими режима самоизоляции.
По сообщению пресс-службы, беспилотный летающий аппарат оснащен защитными системами, предотвращающими его перехват.
Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до конца апреля.