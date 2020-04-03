Астрахань, , 12:23 — REGNUM В Астраханской области за сутки со 2 по 3 апреля подтверждено три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе проходят лечение восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Под наблюдением амбулаторной службы находятся 1357 человек, за сутки под наблюдение взяли 160 человек.

В инфекционных стационарах региона с признаками ОРВИ и неблагополучным эпидемиологическим анамнезом находятся 32 человека. В лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Астраханской области» за сутки были обследованы 175 человек. В лаборатории ГБУЗ АО «ОИКБ» за сутки обследовали 70 человек.

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