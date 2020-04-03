Орск, Оренбургская область, , 12:23 — REGNUM В Орске Оренбургской области практически завершились противоэпидемические мероприятия, которые проводились в связи с первым случаем заражения коронавирусом. Заразился мужчина, проигнорировавший карантин. Об этом во время прямого эфира заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

У всех сотрудников завода результаты обследования на коронавирус отрицательные. Выявленный предварительно положительный результат у жительницы города из семейного круга мужчины, вернувшегося из Мексики и не соблюдавшего режим карантина, опасности для горожан не представляет. Напомним, выяснилось, что орчанин являлся носителем вируса, хотя клинические проявления заболевания у него отсутствовали.

По словам Татьяны Савиновой, первый тест на коронавирус, проведенный в отношении женщины, показал отрицательный результат. Это значит, что она не выделяла вирус. Опасности нет. Дополнительных противоэпидемиологических мер, таких как санобработка подъезда, в котором проживает гражданка, не требуется.

Положительный результат выявлен 2 апреля, когда женщина уже 11 дней находилась в больнице в изолированной палате.

Напомним, на 3 апреля в больницах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 16 пациентов, из них пятерых готовят к выписке.

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