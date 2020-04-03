Москва, , 12:21 — REGNUM Общероссийские школьные каникулы в связи с эпидемией коронавируса будут завершены 12 апреля, как и предполагалось изначально. Последующие действия в каждом субъекте РФ региональные власти будут определять самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом 3 апреля сообщили в Министерстве просвещения России.

Напомним, что каникулы начались с понедельника 23 марта. На период времени до 12 апреля организована поддержка дистанционного обучения школьников. Как указывал министр просвещения России Сергей Кравцов, операторы связи должны предоставлять бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей.