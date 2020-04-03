Париж, , 12:31 — REGNUM Еврокомиссия активно ведёт переговоры со странами Евросоюза о дальнейших сроках закрытия границ на фоне пандемии COVID-19. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала 3 апреля в интервью французской радиостанции Europe 1.

Она отметила, что консультации касаются действий, которые последуют после Пасхи, то есть — для Европы — после 11 апреля. Глава ЕК добавила, что введённые 24 марта ограничения в странах ЕС «очень хорошо встретили». В частности, лица, не проживающие в ЕС, не смогли приехать туда на лечение в условиях полного переполнения системы медицинской помощи.

Фон дер Ляйен вместе с тем осудила некоторые страны, закрывшие внутренние границы, что в числе прочего помешало поставкам медоборудования. В условиях общей угрозы такой подход нежелателен, но проблемы преодолены, развивается солидарность стран, сказала она.

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