Новосибирск, 3 апреля 2020, 12:19 — REGNUM Новосибирские дорожные службы начинают дополнительную обработку города хлорсодержащим раствором. Соответствующее поручение дал мэр Анатолий Локоть.
«На обработку вышло 20 единиц техники. Экипажи сотрудников ДЭУ, используя КАМАЗы, оборудованные пылесосами Karcher, вакуумно-подметальные машины, ранцевые распылители, начали обрабатывать участки перед входами объектов, являющихся центрами притяжения для горожан», — уточнили в мэрии.
Раствор для дезинфекции, который состоит из воды и хлорсодержащих таблеток, безопасен и применяется при обработке общественного транспорта.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирский аэропорт начал обрабатывать привокзальную площадь и аванперрон.
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