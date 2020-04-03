Москва, , 12:24 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) возбудил три уголовных дела по статьям «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации». Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщила 3 апреля пресс-служба ведомства.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица украинских силовых структур, совершившие эти преступления», — рассказала она.

Поводом для возбуждения дел стали обстрелы ВСУ посёлков Старомихайловка и Голубовское в конце марта и в начале апреля. Вследствие обстрелов погибли две мирные жительницы.

Напомним, за минувшие сутки боевики ВСУ 25 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 400 единиц боеприпасов.

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