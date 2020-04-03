Брянск, , 12:18 — REGNUM Дезинфекцию дорог общего пользования начали в Брянске. Их обрабатывают раствором с гипохлоритом натрия, сообщили 3 апреля в региональном оперативном штабе.

Раствор для обработки дорог прошёл контроль в Центре гигиены и эпидемиологии. Содержание активного хлора в нём не превышает 1%. Специалисты отмечают, что эта концентрация безопасна для людей и животных, но при этом эффективно обеззараживает обрабатываемые поверхности. Дорожное управление Брянска для обработки улиц использует 26 единиц техники. Дезраствором также промоют тротуары и дорожное ограждение.

На выходных дорожные службы приступят к обработке павильонов и остановочных площадок на маршрутах общественного транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске продезинфицируют все автобусные остановки