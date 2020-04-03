Магас, , 12:16 — REGNUM В настоящее время в Ингушетии выявлено 11 человек с положительными пробами на коронавирус. Об этом 3 апреля сообщила в своем обращении к гражданам региона и.о. заместителя министра здравоохранения РИ Лемка Кациева.

Все эти лица прибыли в Ингушетию из других субъектов РФ. В силу этого Кациева настоятельно призвала всех, кто приехал в регион из других мест, остаться дома на карантин.

Вместе с тем на сайте управления Роспотребнадзора по Ингушетии приводятся данные на 10:00 3 апреля о семи биопробах, давших положительный результат. Они направлены на подтверждение в референс-центр в Москве.

Всего таких тестов было проведено 508 у 455 человек. С начала принятия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Ингушетии были помещены под контроль медиков 584 человека, после двухнедельного карантина снято наблюдение с 351 из них.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля проявилась информация о том, что в Ингушетии выявлен первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.

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