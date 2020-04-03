Уфа, , 12:20 — REGNUM Первый урок в рамках дистанционного обучения в Башкирии проведет глава республики Радий Хабиров. Об этом 3 апреля он сообщил на своей странице в социальной сети.

По его словам, позже к открытым урокам на регулярной основе подключаться республиканские министры, руководители различных ведомств и эксперты. Это будет сделано для того, чтобы у детей была информация из первых рук об интересном.

Глава региона отметил, что каждая школа организует учебный процесс в зависимости от своей оснащённости и технических возможностей.

«Это будут учебные кейсы на электронных или бумажных носителях, а также онлайн-занятия», — сообщил глава республики.

Радий Хабиров также попросил родителей обеспечить своим детям максимально комфортные условия для обучения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 6 апреля школьники начинают учиться в рамках дистанционного обучение из-за коронавируса.

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