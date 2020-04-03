Москва, 3 апреля 2020, 12:11 — REGNUM Авиационную группу для доставки помощи Сербии создало министерство обороны России, сообщили 3 апреля в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Восемь врачебно-санитарных бригад и отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты готовятся к перелету в Сербию на аэродроме Чкаловский.
Отряды снабжены современным оборудованием, имуществом, а также веществами для проведения дезинфекции транспорта, зданий и сооружений.
Для переброски специалистов планируется выполнить 11 рейсов военно-транспортной авиации. В Сербию будут направлены 87 военнослужащих медиков и вирусологов войск РХБЗ.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что первый самолет с помощью из России пребудет 3 апреля. В Сербии выявлено 1171 случай заражения коронавирусом.
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